A consultora de moda Mariana Faria explica que o tecido é o ponto mais importante a se considerar quando se trata de se vestir no calor intenso. “Não adianta a peça ter uma modelagem que aparentemente é fresca, como de alcinha e soltinha, mas que é de um tecido que não faz troca de calor”, destaca. “Isso acontece muito com o poliéster. Ele é um tecido de fibra artificial, não natural, e, apesar de ser uma fibra que barateou muito o custo das roupas e as deixou mais acessíveis, para o calor ele não é uma boa opção porque esquenta muito”, explica. A dica da profissional é: leia sempre as etiquetas de suas roupas.

Tecidos de fibras naturais serão sempre mais frescos e mais indicados para altas temperaturas por serem respiráveis, comenta a consultora de moda. Algodão e linho são boas apostas, além da seda e da lã fria. “Também podemos investir em viscose que, apesar de ser uma fibra sintética, é fabricada a partir da celulose e é bem fresquinha”, recomenda. Se não for possível comprar uma roupa de tecido 100% natural, Mariana diz que vale olhar a etiqueta para encontrar misturas de tecidos que tenham esses mencionados acima. Nas imagens, o POPULAR traz marcas goianas com propostas destacadas pela stylist Fernanda Pimentel e pela consultora de moda Mariana Faria.