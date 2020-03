O desfile da Lacoste Outono Inverno 2020, realizado no fashion week de Paris, representa o terceiro ato do diálogo íntimo da diretora criativa Louise Trotter com o espírito ousado de René Lacoste. Considerado uma potência dentro e fora da quadra de tênis, René tinha uma sede incansável por excelência e sua dedicação e entusiasmo foram acompanhados por ninguém menos que sua esposa Simone Thion de la Chaume - ela própria uma campeã de golfe. Juntos eles eram a própria definição de power couple esportivo.

No desfile, Louise Trotter celebra as harmonias em seus contrastes e o lindo ricochete de referências entre a visão de ambos. Ao aplicar tecnologia moderna à uma atmosfera clássica de alfaiataria de um século atrás, surge então um novo senso de estilo esportivo. Os clássicos do futuro estão imbuídos com o impulso da atemporal herança francesa da Lacoste.



Projetados para elegância e desempenho - no lazer ou nas quadras - a coleção exala uma consumada facilidade atlética. Os tradicionais verde e azul-marinho da Lacoste se juntam ao marrom das quadras, hortelã, céu azul, rosa-doce, laranja, limão e bronze em uma paleta viva e animada que aviva nossas memórias de torneios de fim de semana, partidas amistosas e uniformes dos esportes elite.

O conforto e a praticidade são o luxo de hoje: aproximando o foco do corpo, os blazers e as calças esportivas são feitos sob medida em jersey técnico e malhas e pulôveres escovados brincam com as estruturas e a escala de estampas de pied-de-poule, prince de Galles e xadrez.

Retirado do léxico da cultura pop francesa, o crocodilo Lacoste espreita para fora dos forros das jaquetas em uma estampa toda em tons pastel, assim como saias de tênis em jersey japonês usadas com blusa de sedas tomadas por estampas de raquetes e tacos, e as polos apresentam golas grossas, plackets de contraste e acabamentos em couro.



Roupas de proteção são revisitadas - a trincheira, a mochila, o casaco e o anoraque de são finalizados com pares elegantes de camisas neoprene ajustadas ao corpo, alpaca macia ou dupla face xadrez, revestida com couro, pespontos térmicos e fita fŕamis. Direto da década de 1980, o tênis T-Clip original é atualizado com contrastes em tons pastéis, enquanto cordões de golfe e caddy bags fazem um aceno explícito ao talento de Simone Lacoste.



Desenhada por René Lacoste, a polo L1212 original é apresentada em um algodão mercerizado de malha dupla. Exibida no desfile de Outono Inverno 2020, ela aparece em destaque usada pelo elenco da temporada e fotografada por Quentin De Briey, exposta em lambe lambes no Tennis Club de Paris.

Veja: