Sucesso nos pés dos homens na década de 1990, a clássica sandália Kenner agora lança uma colab voltada para as mulheres com ca Cantão. Pensada para conectar toda a tecnologia e o design da marca com a leveza e a feminilidade do Cantão, a linha conta com dois modelos de sandálias superconfortáveis em preto e areia.

Versáteis e impermeáveis, as peças têm palmilha extra macia com tripla camada de absorção de impactos, além de fecho em velcro e tiras que garantem o encaixe perfeito. O lançamento está disponível nas lojas do Cantão e quiosques Kenner, assim como no e-commerce de ambas as marcas.