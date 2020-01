Quando nasce um personagem surge também um estilo, que pode ser clássico, moderno, esportivo ou mais descolado. Da telinha as protagonistas das novelas ditam moda e inspiram quem acaba se reconhecendo na combinação criada pelas figurinistas. Um ótimo exemplo é a personagem Vivi Guedes, que até pouco tempo era dona do closet mais cobiçado entre quem acompanhava a atriz Paolla Oliveira em A Dona do Pedaço, antiga trama global das 21 horas.

Apaixonada pelo estilo high low, mistura que inserepeças sofisticadas dentro de produções mais básicas, ou vice-versa, a personagem abusava de transparências, cores vivas, mangas bufantes e leggings de cintura alta. O estilo, descontraído e sexy ao mesmo tempo, foi resultado de uma pesquisa feita a quatro mãos pelas figurinistas Claudia Kopke e Sabrina Moreira, que uniram um pouco das irmãs Kardashians, da modelo Coco Rocha e até da baiana Marina Morena, agente do furacão Anitta.

Hoje em dia as inspirações são outras. No ar em Amor de Mãe, por exemplo, a atriz Malu Galli vive a empresária Lídia, dona de um estilo clássico e requintado. Rainha dos looks fluídos, minimalistas e monocromáticos, ela aposta em cores neutras e linhas retas para deixar suas produções ainda mais sofisticadas.

Já a advogada Vitória, vivida por Tais Araújo, faz o estilo mais descolado. Adora alfaiataria, não recusa uma gola alta e está sempre com uma terceira peça ao alcance das mãos. Os tons preferidos da personagem são cinza, preto, branco e caqui.

Na trama Bom Sucesso, a editora na Prado Monteiro, Thaíssa segue o caminho contrário. Interpretada pela atriz Yasmin Gomlevsky, ela não tem medo de ousar. Dona de um estilo mais esportivo coleciona camisetas, botas e peças em jeans. Os acessório geralmente são minimalistas para deixar o cabelo curto, no estilo pixie cut, reine absoluto.

Confira outras inspirações: