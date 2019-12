O verão 2020 traz tendências de moda cheias de cor, vida e alegria. Com tecidos leves e frescos, os modelos de roupas e de sapatos prometem preparar as mulheres para aproveitar a estação com beleza e conforto.



Com uma paleta que vai do solar ao verde menta, a temporada tem propostas para todos os gostos e estilos. O rosa, por exemplo, deve brilhar em todos os seus tons, mas o chamado "hot pink" deve ser visto com frequência. Aceso e iluminado, esse tom de rosa traz personalidade forte para os looks. E esqueça o visual Barbie: apesar de ser pink, a ideia é criar produções bem moderninhas, apostando em propostas bem diferentes.



Inspire-se em algumas produções: