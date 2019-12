Começar o ano com sorte é o que todo mundo busca nas festas de réveillon, momento para se despedir do passado e pensar no futuro. Na hora de escolher o look ideal para as festas, o que não falta é opção para mulheres ligadas nas tendências de 2020 ou para as que não são tão antenadas em moda, mas que também não querem passar despercebidas na noite da virada. Com foco no classic-blue, escolhido pela Pantone como a cor do próximo ano, a pedida mais certa para passar a virada é aliar conforto, versatilidade e brilho.

O branco ainda é a cor mais tradicional do réveillon, mas diversas grifes, editoriais de moda e influenciadoras digitais já mostraram que é possível abusar das cores claras com retoques contemporâneos de estampas e grafismos. As colorações mais fortes também são tendência para as estações mais quentes do ano, além do metalizado para quem deseja brilhar. No pé, botas brancas e transparentes deixam tudo mais descolado, junto com o jeans e diversos acessórios, como os maxicolares e as bolsas de palha e crochê. Confira algumas sugestões para a hora do tim-tim.