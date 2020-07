Ludovica Gucci lança campanha estrelada por modelo com síndrome de Down A jovem britânica Ellie Goldstein já participou de campanhas publicitárias de outras empresas, como a Nike

Ellie Goldstein, de 18 anos de idade, se tornou a primeira modelo com síndrome de Down a posar para uma campanha da grife italiana Gucci. A jovem, que é natural de Essex, no Reino Unido, estrelou uma campanha para promover um novo produto da linha Gucci Beauty, a máscara L'Obscur. A foto de Goldstein, publicada em 18 de junho, já recebeu mais de 60 mil curtidas no Ins...