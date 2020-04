Só a França, um dos países europeus mais afetados pelo novo coronavírus, tem produzido mais de 40 milhões de máscaras. Foi pensando sobre a falta do acessório nas farmácias que a grife Chanel anunciou que lançará uma produção de máscaras para ajudar a reforçar os suprimentos da nação. Os protótipos estão sendo trabalhados. “Hoje estamos mobilizando nossa força de trabalho e nossos parceiros para produzir máscaras e blusas de proteção”, disse a Chanel em comunicado nas redes sociais.

Na onda das grifes, os famosos também investem em máscaras de luxo. A cantora americana Miley Cyrus, por exemplo, postou em suas redes sociais uma máscara com a estampa da grife Prada. Já na Semana de Moda de Nova York, que aconteceu em fevereiro, diversas marcas deram início à onda do acessório. Na cerimônia do Grammy, nos Estados Unidos, a grande estrela da noite Billie Eilish apareceu com um look protagonizado por uma máscara na cor preta.