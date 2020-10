Para quem ama moda esportiva temos novidades! A marca italiana Fila inaugura a primeira loja própria de perfil outlet em Goiás, no Araguaia Shopping, no próximo dia 19. O centro de moda já conta com a Nike Clearance Store e com a Flávio’s Calçados.

O espaço de 440 m² vai oferecer ao público calçados e acessórios de todas as categorias da Fila, como running, swimming, tennis, trainning e lifestylee, com até 50% de desconto. Seguindo a compromisso da inovação, da alta performance, da funcionalidade e do design, a marca segue no mercado sendo referência mundial em moda esportiva.

As lojas próprias, que fazem parte do novo momento da empresa, têm como diferenciais a experiência de compra personalizada, produtos exclusivos, ambientação e melhores preços. O Brasil tem sido uma das grandes apostas da Fila recentemente. Em 2019, foram quatro novas operações nesse formato aqui no país. E, em 2020, já são três unidades abertas.