Neste sábado (5), inaugura em Goiânia a Inhaí? Look & Fashion, primeira loja de moda na capital voltada diretamente ao público gay. Tendo diversidade e representatividade como essências, o local fica no mall do New Business Style, na Avenida Jamel Cecílio, e prevê envolver os clientes em uma experiência exclusiva.

A iniciativa é do grupo de amigos e empresários composto pelo publicitário e especialista em marketing, Ademar Moura, o advogado, Jullyano Mendes e o DJ e personal dancer, Fernando Baldocchi. “Foi diante da nossa própria dificuldade de encontrar peças que melhor nos atendessem que surgiu a ideia de criar a Inhaí. E por mais que o público gay seja a nossa prioridade, queremos mostrar como esse universo é democrático e amistoso”, afirma Ademar Moura.

O acervo de moda da loja aposta em marcas nacionais e vai além, ofertando também um espaço receptivo, com playlist exclusiva, identidade olfativa, ambientes que priorizam o aconchego e a praticidade, inclusive com cuidados minuciosos, desde a presença de camarim com secador de cabelo, até um atendimento personalizado.

De acordo com instituições de pesquisa, no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas, 10% da população, são LGBTI+, sigla que designa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgênero ou intersexos. Nesse cenário, de acordo com levantamento da Assessoria LGBTI+ da Prefeitura de Goiânia, cerca de 15% da população goianiense pertence à comunidade.

Já o Instituto Brasileiro de Turismo, apurou que casais homoafetivos gastam cerca de 30% a mais do que os heterossexuais. “A Inhaí nasce justamente da nossa vontade de atender os interesses do nosso público, valorizando seus desejos e necessidades. É um segmento com grande potencial de mercado e que tende só a crescer”, conjectura Ademar.

Nome

Inhaí é uma expressão e cumprimento surgidos no meio gay, mas popular no cotidiano das pessoas independente de orientação sexual, significa o mesmo que ‘olá, como vai?’. “O clima da loja é esse, de amistosidade e integração. Por mais que estejamos invertendo a prioridade ao trazer o público gay como foco, não queremos segregar ou impor nada. Somos um espaço livre e democrático”, enfatiza Ademar.

Serviço:

Inhaí? Look & Fashion

Inauguração: 05/10 (sábado)

Onde: Mall do Edifício New Business Style, Av. Jamel Cecílio, 2496, Jardim Goiás, Goiânia

Funcionamento: 10h às 20h (segunda a sexta-feira)

9h às 15h (sábado)