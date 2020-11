O fim do mês de outubro foi marcado pelo lançamento da Pop Up Store, da gigante italiana Prada, nas araras da Ivana Menezes Store. As peças fazem parte da última coleção lançada pela label, onde se destaca o design único. Entre bolsas, sapatos e peças de vestuário, que flertam entre o clássico e o contemporâneo, todos os itens exclusivos geram desejo imediato.

Em um evento íntimo, marcado por encontros carinhosos, onde a alegria esteve em todo tempo presente. Um Grupo seleto de clientes prestigiou o lançamento da Prada em Goiânia em uma celebração à moda. A parceria de sucesso IVANA + PRADA segue na loja até o dia 20/11.