Conhecida por concentrar o maior polo de moda do País, Goiânia também se destaca pela quantidade de lojas, ateliês e coletivos que levantam a bandeira do slow fashion - conceito que defende a produção sem pressa ou pressão de seguir tendências. Entre as marcas goianas que fabricam, de forma artesanal e consciente, roupas, acessórios e sapatos, também estão as que produzem lingeries. É o caso da designer de moda Amanda Lino, nome à frente da Corinela, hoje com sede em São Paulo. Outros exemplos são a Tom Intimates, que “faz peças íntimas para todos os tons”, e a Flawless Intima, grife artesanal que abraçou o conceito “sob medida”. O que liga as três é a valorização do conforto - sem deixar, é claro, de voltar os olhos para a beleza de calcinhas, sutiãs e bodies.