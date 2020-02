Os tons néon estão com força total no mundo da moda em 2020. Porém, de cara nova: os tons “Flúor”. Eles são diferentes, mas têm uma coisa em comum: deixar o look divertido e com alto astral. E o melhor, pode ser usado de diferentes modos, combinados ou com peças neutras.

A stylist do Estação da Moda Shopping, Bia Boaventura, explica que em ambos os tons, neon e flúor, a cartela de cores se repete: rosa choque, amarelo, verde-limão e laranja. “As pigmentações são as mesmas, no entanto, o flúor traz versões mais suaves das cores já comuns no néon”, pontua a especialista.

Para um look mais fashion, Bia aposta no mix de cores flúor aplicado na estamparia artesanal tie-dye. “Esse tipo de estampa deixou de ser quase que exclusivamente hippie e ganhou um espaço cativo nos closets das mais fashionistas, principalmente por ser muito versátil”, explica.

Também democrático, as cores flúor podem ser usadas tanto em bolsas, blusas, brincos e biquíni, como explica Bia: “Até esmalte está valendo! O importante é não abusar para não se tornar ponto de referência naquela festa badalada. Com essa tonalidade é possível combinar looks despojados e básicos”.

Estilo Hi-lo

Outro estilo que está vindo com força total é o HI-LO (estilo high-low), que consiste em misturar peças luxuosas com outras mais descoladas e cai super bem nessa trend. “Dá para usar uma saia em tom neutro como jeans, por exemplo, uma blusa flúor tie-dye para compor o look. Se quiser algo mais elegante é só jogar um blazer por cima. E não esqueça aquela bela sandália de salto”, ensina Bia Boaventura.

A stylist reforça que embora seja moda, o importante é que cada um siga seu próprio estilo. “O flúor está presente de diferentes formas que podem atender os mais distintos estilos, mas é preciso que você esteja confortável em usá-lo. O importante é soltar a imaginação e curtir a festa”, finaliza.