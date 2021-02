A banda sul-coreana de k-pop BTS resolveu leiloar o figurino utilizado por eles no clipe de "Dynamite" pelo valor de US$ 162,5 mil, o equivalente a R$ 889,6 mil. Todo o valor arrecadado será revertido a ajudar profissionais da música afetados pela Covid-19.

De acordo com o site da revista Billboard, o valor arrecadado foi oito vezes maior do que o que era esperado antes do leilão. Dois compradores arremataram as peças coloridas.

A instituição escolhida para ser ajudada é a MusiCares, e as peças foram as mais caras até hoje vendidas com esse fim. O segundo produto a conseguir mais dinheiro foi uma pintura do autorretrato do cachorro de Snoop Dogg usando uma corrente de ouro “Doggy Style 25”, assinada pelo rapper, no valor de R$ 525 mil.

Os figurinos incluem camisetas, bonés, tênis, calças e camisas usadas pela boy band sul-coreana durante a sequencia final de dança do videoclipe de “Dynamite” em agosto.

A música “Dynamite” é o primeiro single totalmente gravado em inglês. O clipe da música, aliás, ultrapassou as 50 milhões de visitas no YouTube após apenas nove horas da postagem.

Em conferência à imprensa, eles explicaram os motivos para o trabalho em outra língua. “Quando estávamos gravando, sentimos que a versão em inglês se encaixava um pouco melhor na melodia”, disseram, segundo a revista Variety.

“Dynamite” estreou no topo das paradas de singles da Billboard Hot 100 no verão em uma estreia para um ato pop sul-coreano. O videoclipe, que apresenta os membros da banda dançando com o céu do pôr do sol atrás deles, se tornou o vídeo mais rápido do YouTube a atingir 10 milhões de visualizações, após apenas 20 minutos.

Em janeiro, sete microfones autografados usados ​​pela banda em turnê foram vendidos em Los Angeles por US $ 83.200 - mais de oito vezes o preço inicial esperado.