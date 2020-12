Após 13 anos de história existência, o Peça Rara Brechó chega a Goiânia neste sábado (12). A loja, localizada no Setor Marista, tem 370 metros quadrados e será focada nos nichos feminino e infantil. No local o cliente encontra roupas e acessórios, calçados, brinquedos e livros infantis, conservados e até novos. A inauguração acontece em conformidade com os protocolos de saúde indicados pelas autoridades locais.



A marca conta com uma curadoria especializada, oferece preços atrativos - equivalentes, em média, a 30% dos valores originais - e um espaço amplo, com peças organizadas por tamanho e cor. O brechó trabalha com o modelo de consignação e cuida de todas as etapas do processo de venda das peças.



“Decidimos trazer o Peça Rara para Goiânia porque essa é uma cidade antenada, naturalmente ligada à moda e às novas tendências como a do consumo responsável. Estamos apostando que o pessoal de Goiânia vai receber bem essa novidade, seja buscando nossa loja para dar novo significado às peças que não usa mais ou mesmo para fazer suas compras”, destaca Julio César Arantes, um dos franqueados do Peça Rara Goiânia.



Antes mesmo da inauguração, a loja já está aberta àqueles que desejam ser fornecedores e vender suas peças. O atendimento é feito com hora marcada. Roupas e acessórios femininos e infantis, incluindo berços, cadeirinhas e brinquedos estão entre os produtos mais procurados nas lojas do Peça Rara. A franquia de Goiânia é voltada para a o público nichos feminino e infantil, sempre com peças em ótimo estado, que muitas vezes nem foram usadas.



Expansão

O lançamento do Peça Goiânia faz parte do projeto de expansão da marca, que recentemente também inaugurou unidades em São Paulo e Recife e, até dezembro, ainda chegará em Cuiabá. No Distrito Federal, o Peça Rara conta com oito lojas, entre elas uma loja conceito no shopping Conjunto Nacional, o único brechó em shopping de grande circulação em todo o país. São cerca de 65 mil fornecedores pessoas físicas ativos somente no DF. Até o final de 2021, a marca planeja estar em todas as capitais do país.



Serviço Peça Rara Goiânia

• Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, 411, St. Marista – Goiânia/GO

• Telefone para agendamento de fornecedores: (62) 99665-9855.

• Inauguração: 12/12, 11 às 18h