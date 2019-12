Não são apenas os painéis em grande dimensão do artista Frei Confaloni espalhados pela Igreja Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Goiás, que impressionam. Todos desenhados, os ladrilhos que cobrem a igreja ajudam a contar parte da história do Brasil Central. Construída em estilo colonial em 1761 por escravos para abrigar a irmandade em devoção à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a igreja foi demolida e refeita em estilo neogótico em 1934 por padres dominicanos, que alteraram elementos da fachada original.

Na antiga Vila Boa, são inúmeros as edificações coloridas por azulejos oriundos do século 19. Nas casas, prédios públicos, hospitais, igrejas e escolas, diversos ladrilhos ainda estão preservados por seus moradores que ajudam no fortalecimento da memória goiana. No ano passado, por exemplo, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan Goiás) entregou a obra de revitalização do prédio da Prefeitura, antigo casarão colonial.