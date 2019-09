Desde que o uniforme usado pelos marinheiros franceses foi escolhido pela lendária estilista Coco Chanel para ser inspiração de sua coleção em 1913, o mundo da moda nunca mais foi o mesmo. A atitude revolucionária atravessou décadas e o clássico estilo navy é sempre lembrado pelos grandes estilistas, ressurgindo repaginado a cada temporada. Assim, o frescor das listras em azul, branco e vermelho, acompanhado de cordas e ilhoses, já faz parte dos dias mais quentes do ano e, com novos ares, chega à coleção primavera-verão 2020 em looks sofisticados.

“O navy é um clássico como o preto ou o animal print. Ele pode ser usado no inverno, verão, primavera ou outono. Esse estilo é muito básico e se adapta às mais diversas ocasiões, como trabalho, lazer e noite. É um verdadeiro coringa para o guarda-roupa da mulher moderna”, afirma a diretora de criação Lorena Darrot.

Para a primavera-verão 2020, o estilo surge reinventado. “Mesmo assim, o navy é sempre clássico, apenas com adaptações temporais. A moda é uma forma de cultura, de expressão. E como toda expressão humana, é bastante viva e dinâmica. Por isso, a tendência de cores e estampas está bem preservada. A grande diferença está nos cortes e tecidos.”

Destaque da temporada

“Nesta temporada, as calças estilo alfaiataria são o destaque. Elas foram pensadas com cores e cortes clássicos, e com tecidos mais frescos para fácil adaptação ao nosso clima. Além disso, as blusas, também em tecidos mais frescos e mais finos, vão dar um ar de elegância ao visual”, diz.

Para aderir ao estilo navy pensando no clima do Cerrado, o ideal é buscar peças com tecidos mais leves, que permitem uma respiração melhor. “É o caso do linho, que está em calças, bermudas e blusas, por exemplo. No que diz respeito a cortes, a moda navy traz shorts em alfaiataria, que também são superelegantes e mais frescos.”

Acessórios? Temos

Os acessórios mais clássicos são colares, brincos e pulseiras em pérolas brancas. “Porém, eles aparecem com redesenho. Aposte nas peças em bolinhas vermelhas ou azuis ou, até mesmo, em itens com elementos do fundo do mar, como âncoras, conchas e estrelas. Fica superbacana e elegante”, finaliza.