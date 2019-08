Das passarelas, do guarda-roupa de celebridades e influenciadoras digitais ou de pesquisas feitas por empresas como Pantone e WGSN – líder mundial em previsão de tendências. O estilo que ganha vitrines, ruas e o coração dos apaixonados pelo mundo fashion faz alusão a uma série de referências, todas espalhadas “por esse país chamado internet”, brinca quem trabalha com moda. Na lista de inspirações, porém, falta uma das principais: as telenovelas. É esse o universo de Vivi Guedes, dona do closet mais cobiçado entre quem acompanha a atriz Paolla Oliveira em A Dona do Pedaço, trama global das 21 horas.

Apaixonada pelo estilo high low, mistura que insere peças sofisticadas dentro de produções mais básicas, ou vice-versa, a personagem abusa de transparências, cores vivas, mangas bufantes e leggings de cintura alta. O estilo, descontraído e sexy ao mesmo tempo, é resultado de uma pesquisa feita a quatro mãos pelas figurinistas Claudia Kopke e Sabrina Moreira. Segundo as profissionais, no guarda-roupa de Vivi tem um pouco das irmãs Kardashians, da modelo Coco Rocha e até da baiana Marina Morena, agente do furacão Anitta. Também tem Camila Coutinho, primeira, e mais representativa, blogueira de moda do Brasil.

Camila foi, inclusive, uma das grandes inspirações para o processo de criação da personagem. É que na trama Virgínia é uma digital influencer e divide seu tempo entre sessões de foto, campanhas publicitárias e a interação com seus “seguimores”. No feed, ela posta os looks do dia e intercala, por exemplo, peças de couro, acessórios oversized e botas over the knees (acima do joelho). “Selecionamos as produções de acordo com o mood das cenas, mas nossa maior preocupação é mostrar que, mesmo alerta às tendências, Vivi mantém sua personalidade sem se tornar uma fashion victim”, explicam as figurinistas.



Vivi “poderosa” Guedes

Na trama de A Dona do Pedaço, Virgínia Guedes (Paolla Oliveira) é a filha caçula de Zenaide (Maeve Jinkings) e Hélcio (Dionísio Neto), que foi adotada por Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Vale) após a trágica morte da mãe, assassinada pelos Matheus enquanto as duas tentavam fugir para São Paulo. Apaixonada por moda ela, tornou-se uma importante influenciadora digital e seu carisma acabou ultrapassando os limites da dramaturgia quando a personagem ganhou uma conta real no Instagram – na qual acumula mais de 800 mil seguidores.

O sucesso vem motivando a criação de projetos comerciais exclusivos para o perfil e chamando a atenção também do mercado publicitário. Vivi é, por exemplo, a nova garota-propaganda da Fiat e já integra a lista das influenciadoras da Avon Brasil.

Segundo Eduardo Schaeffer, diretor de Negócios Integrados da Globo, ações como essa, que permitem aos anunciantes fazer parte das histórias da empresa nas diferentes plataformas em que estão, serão cada vez mais frequentes. “Temos investido na integração dos principais ativos da Globo para a construção de ofertas e soluções de comunicação inovadoras e cada vez mais atraentes para o mercado. Além disso, estamos trabalhando para colocar nosso alcance, conteúdo, dados e capacidade de analytics a serviço dos anunciantes e também das pessoas. Uma forma de atuação que constrói valor para toda cadeia. Do público, que tem acesso a histórias de qualidade, às marcas, que encontram soluções para fazer parte de todos os momentos da jornada do consumidor”, afirma o diretor.

Da telinha para as ruas

Apesar do sucesso da personagem, que ganhou um perfil real no Instagram (@estiloviviguedes) onde já tem mais de 800 mil seguidores, as profissionais não se arriscam em apontar a tendência que pode virar marca registrada de Vivi. A única certeza é que a novidade deve continuar conquistando seguidores. Entre eles, o maquiador Fernando Torquatto, a jornalista Lilian Pacce, a modelo Gisele Bündchen e a própria Paolla. A atriz chegou a admitir que está aprendendo a aproveitar mais o universo da moda, perdendo o medo de ousar e jogando em combinações nada convencionais.

De toda forma, é possível apontar as produções queridinhas do público, como o vestido de látex criado pelo estilista Atsuko Kudo, o mesmo das Kardashians, o biquíni neon com tiras transpassadas e o look rosa-choque monocromático composto por legging de textura semelhante ao lurex e casaco metalizado – uma das tendências mais fortes de 2019, seja pelo ar futurista ou apenas por deixar o visual mais versátil. À frente da marca goiana Lube, a designer Lurian Beatriz de Carvalho trabalha com moda desde 2012 e aponta como tendência outra combinação que vira e meche veste o corpo de Vivi: o animal print.

Em uma das fotos mais curtidas no perfil da personagem, ela aparece usando um conjunto composto por legging de cintura alta e cropped de mangas bufantes com estampa inspirada no reino animal. Vale lembrar que a temática foi coroada recentemente, quando casacos de onça, calças de zebra e botas de cobra invadiram as passarelas da Semana de Moda de Milão. “As estampas começaram tímidas, em sapatos e detalhes, mas, como a aceitação foi boa, elas ganharam lugar em quase todas as peças e hoje aparecem de uma forma mais moderna, com tonalidades diferentes, o que inclui o preto e branco, e uma pegada que se equilibra muito bem entre o extremamente sensual e a pegada mais senhoril”, explica Lurian.

A pedido do POPULAR, a designer apontou algumas tendências que já saíram da telinha e ganharam as ruas. Confira: