De onde vem a inspiração para a moda? De tudo e qualquer lugar. A prova disso é que a Estação Ferroviária de Goiânia foi a fonte de inspiração para oito futuros estilistas. Eles compuseram looks exclusivos que trazem várias referências do prédio construído na década de 1950. As roupas são parte de uma exposição que integrará a programação do Goiânia Art Dèco Festival 2019, que é realizado a partir desta terça-feira (27) até o dia 1º de setembro.

Os oito novos talentos do design de moda são participantes da 1ª edição do Desafio Viver de Moda e as peças de vestuário selecionadas foram apresentadas oficialmente durante o desfile que encerrou a programação do 1ª VDM Day, evento de moda realizado no Estação da Moda Shopping.

De acordo com a designer e professora de moda Nélia Finotti, responsável pela orientação técnica dos candidatos, as modelagens autorais que resultaram nos oito looks usaram como referência as cores principais do prédio, texturas da fachada e até a iluminação que o monumento recebe do sol. “Os traços, as cores e texturas que compõem o conjunto paisagístico da antiga Estação Ferroviária, um cenário que guarda especial importância histórica para a capital, foram traduzidas em design de moda”, explica a designer.

Outro destaque é que as roupas foram confeccionadas de forma sustentável, com uso de materiais reaproveitados. “As peças compunham uma coleção com inspiração no monumento histórico, sem perder a essência da criação de cada um. As principais referências utilizadas foram os elementos gerais da Estação Ferroviária como os trilhos, a Maria Fumaça, o relógio, os detalhes da estrutura como os vidrilhos que foram representados por patchwork e até a fase da recente reforma pela qual o cartão postal passou, com a representatividade dos tijolos e tintas”, explica a professora.

Sonhos

A costureira Dora Lucena é um dos oito selecionados. Sua estreia como estilista, aos 53 anos de idade, foi prestigiada no evento por seu pai Eusébio Lucena, de 93 anos, que veio da cidade mineira de Uberlândia para assistir ao desfile em Goiânia. “Foi a primeira vez que tive a oportunidade de executar do início ao fim a minha criação e estou muito realizada. Superei a mim mesma e agora estou mais segura do meu trabalho e onde quero chegar”, afirma a costureira que quer ser estilista.

A mulher se inspirou na infraestrutura da Estação Ferroviária de Goiânia para desenvolver sua peça denominada “Através do tempo”, um vestido feito no jeans que carrega formas geométricas e que tem uma cartela de cor variada: branco, amarelo ouro e preto. A silhueta da cintura marcada faz a marcação do tempo.

E, desde muito pequena a jovem stylist Alessandra Dias, 24 anos, desenhava e criava seus próprios looks. Ela é outra selecionada. Formada há três anos em designer de moda, teve como inspiração para desenvolver a sua peça denominada “Estruturas do tempo" a arquitetura da Estação Ferroviária de Goiânia, trazendo o plissado da saia que simboliza os detalhes da fachada e para a parte superior, a estrutura do relógio.

“Tome uma atitude” (TUA) é o nome da criação da goiana Carolina Oliveira, 33 anos, que desde pequena respira moda. A designer de moda é formada na Espanha e inspirou o seu look na vontade de combinar estilo, moda étnica e meio ambiente. Ela usou as texturas como trilhos, portões e azulejos. As cores vêm da cor original da Estação Ferroviária e a pedraria remete principalmente os pontos do relógio e o busto nos trilhos da Maria Fumaça.

Outros looks

Amante dos traços no papel, o estudante de moda da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Paulo Cariolano, 21 anos, desenvolveu uma peça em um só tom, o amarelo. Inspirado nas linhas e formas da arquitetura Art Déco que a Estação Ferroviária, com foco nas linhas retas e firmes, que podem ser encontradas em toda a silhueta do monumento. Denominada “Formas do tempo”, Paulo quis valorizar a “arquitetura mãe”, trazendo para a peça um estilo elegante, funcional e ultramoderno.

Já o jovem estilista Antônio Alvbar, 29 anos, costura desde os 10 anos de idade. Inspirado nas linhas, formas, texturas e cores da Estação Ferroviária de Goiânia, Antônio trouxe para a modelagem as formas do monumento com destaque ao relógio na forma de estampa e ponta destaque do vestido. Intitulada de “Reconstrução”, o vestido que tem como destaque a cor amarela, está relacionada aos sonhos que são deixados de lado.

Hecto Alan, de 23 anos, se interessou pela moda muito cedo, ainda na infância onde começou a se vislumbrar com as mensagens e histórias que as roupas passam. A partir desse olhar, ele desenvolveu sua peça inspirada principalmente no relógio da Estação Ferroviária de Goiânia. Ele usou referência da Art Dèco no colete que está sobreposto ao macacão jeans, trazendo as linhas retas e simétricas na cor amarela em alusão ao monumento. A criação denominada “Viés do Tempo” traz também o jeans que faz referência aos trabalhadores da década de 1950, que usavam o tecido como uniforme o bordado com franjas douradas remete aos raios de sol que adentram o monumento.

O jovem modelista e desenhista Lucas Caslu, 24 anos, é formado em design de moda e desenha desde os sete anos as próprias roupas. Ele criou a peça intitulada “Reforma” em alusão a fase de reforma que a Estação Ferroviária passou recentemente, com a representatividade dos tijolos e tintas nas mangas. Lucas usou cores fortes na composição como o azul e o vermelho que foram aplicados na blusa e na manga plissada bufante. As cores branca, cinza e amarela foram usadas para dar destaque a manga geométrica que representa a estrutura do monumento e materiais de construção.

Decidido a ser estilista desde os oito anos de idade, Alexandre Brito, 20 anos, idealizou sua peça inspirado na Maria Fumaça e trilhos do trem da Estação Ferroviária de Goiânia. Alexandre buscou inspiração na parte interior do monumento, onde acontecia toda a movimentação de chegadas e partidas. Sua criação denominada “Chegadas e partidas” traz duas peças, um vestido marrom com a parte inferior bufante na linha do quadril e um sobretudo jeans.

Confira abaixo todas as peças.

Ficha técnica:

Fotos: Fabricio Cardoso

Beleza: Evando Filho

Styling e produção: Nélia Finotti e Wallisson Faria

Assistentes: Raphael Dourado e Gabriela Daher

Modelos: Jéssika Alves e Juliana Ribeiro (Mega Model Goiânia)

Locação: Estação Ferroviária de Goiânia