Atenta ao novo cenário em que vivemos diante da pandemia do novo coronavírus pelo mundo e consciente da importância das medidas de prevenção com as quais cada um pode e deve contribuir, a Inhaí? Look & Fashion desenvolveu uma linha de máscaras caseiras que alia cuidado e representatividade.

De acordo com o sócio-proprietário da loja, Ademar Moura, além da proteção, a ação tem o intuito em levar mensagens de união até as pessoas. “Estamos vivendo um momento de desafios, mas também uma oportunidade de nos unirmos para espalhar mensagens positivas de conscientização”, pontua.

Respeito e liberdade

Os itens da Inhaí são produzidos com dupla camada e personalizados com as cores do arco-íris, símbolo da bandeira do movimento LGBTQI+ que remete à liberdade e ao respeito, valores que fazem parte do DNA da loja.

“É imprescindível nos adaptarmos a essa nova realidade, mas podemos fazer isso com leveza. A nossa ideia é transmitir o recado de que todos juntos, independentemente de cor, raça, orientação sexual ou posição social, vamos conseguir superar essa crise da melhor maneira possível”, complementa Ademar.

Cuidados de proteção

É importante ressaltar que os órgãos de saúde competentes recomendaram o uso diário das máscaras caseiras para conter a disseminação da Covid-19, deixando as máscaras descartáveis e cirúrgicas para pessoas com sintomas e para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença.

E ainda, alguns cuidados são essenciais para a utilização correta dos itens, tais como: higienizar as mãos antes e depois de colocar a máscara; não levar as mãos à máscara durante o uso; manter a mesma ajustada adequadamente ao rosto, cobrindo boca e nariz; retirá-la somente pelos fios laterais, nunca pela parte frontal; higienizar a máscara com água e sabão ou solução sanitária, deixando-a de molho por 20 minutos. As máscaras caseiras não devem nunca ser compartilhadas.

As máscaras podem ser adquiridas pelo perfil da loja no Instagram e são entregues via delivery para todas as regiões de Goiânia e também para outras cidades em todo o Brasil.