De acordo com o calendário chinês 2020 é o Ano do Rato. Pensando nisso, o diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele, pensou a mais nova coleção da marca fazendo uma espécie de homenagem ao roedor mais famoso do mundo: Mickey Mouse.

A figura do rato, criado por Walt Disney, permeia peças divertidas e estilosas, que vão desde camisas e agasalhos até bolsas, sapatos e camisetas. A campanha foi estrelada pela atriz, e embaixadora Gucci Ni Ni. Ela divide os holofotes com o ator Earl Cave e com a designer, estilista e poeta Zoë Bleu.

Na divulgação da nova coleção, os três aparecem em meio a uma narrativa lúdica que segue Mickey Mouse em sua rotina diária na Disneylândia. O rato vai até o parque mágico, onde entretém super fãs que vestem Gucci.Como pano de fundo, lugares icônicos como o Castelo da Bela Adormecida, o Mad Tea Party, com suas xícaras de chá gigantes, e a arquitetura colorida dos edifícios do parque temático.

Integram a coleção uma linha de acessórios, especialmente desenhada para o Ano Novo Chinês, que celebra o couro branco matelassé, as estampas coloridas e as configurações renderizadas no maior estilo toile de Jouy. As peças chegam às lojas, físicas e virtuais, ainda este mês.Confira uma prévia do que vem por aí: