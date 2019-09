Levando em conta a quantidade de utensílios e pequenos objetos que compõem a cozinha, por que não transformar as miudezas em parte da decoração? Movidos por esse desafio, designers de interiores têm substituído as estantes fechadas por modelos com portas de vidro, abusado das prateleiras abertas e trazido para fora do armário peças que celebram a beleza por meio de diferentes materiais, formatos e cores. Agora, copos, taças, xícaras e canecas ficam à vista, enchendo o coração da casa de personalidade e facilitando o dia a dia dos moradores.

Além da busca por funcionalidade, por conta do ritmo cada vez mais acelerado da vida moderna, a integração dos ambientes também motivou a cozinha a ficar mais despojada, já que agora o espaço não está mais “escondido” atrás das paredes. “De olho nessa agregação dos ambientes, as empresas de eletrodomésticos e utensílios têm investido pesado no design dos objetos. Além disso, a chamada onda gourmet também influencia na busca por uma cozinha prática, eficiente e bonita”, explica a personal organizer Mariana Thomé.

Segundo Mariana, é o estilo minimalista que dá o tom à maioria das cozinhas que ela organiza. “Louças de cerâmica aparecem entre fibras naturais, o clássico rústico chique, e objetos com detalhes que celebram a cultura oriental. Também há espaço para o animal print e, é claro, para o cristal – que nunca sai de moda”, garante, admitindo que o gosto pessoal sempre vai se sobrepor às tendências. “Tem quem ame cores ou prefira as louças escuras, num estilo mais moderno. O que não muda é que as peças agora não precisam se esconder.”

Acompanhando a pegada natural que tomou conta da decoração, a cozinha aparece cheia de espaços vagos que são preenchidos, por exemplo, pelo jogo de chá herdado da avó, pelo bule comprado naquela viagem especial ou pelo prato que, de tão bonito, foi parar na parede. Há ainda quem invista sem medo na cristaleira – peça clássica que, não fosse pela nova roupagem, poderia ter vindo diretamente de outra época. De olho nas peças que saíram do armário, o POPULAR ouviu especialistas que apontam as principais tendências da “moda cozinha”. Confira o que está em alta:



Direto da natureza

Por ser abundante na natureza, a cerâmica tem sido um dos queridinhos quando o assunto é a chamada “moda casa”, mas é claro que os materiais tradicionais, como a porcelana e o vidro, estão longe de perder sua majestade. “A moda da casa caminha de mãos dadas com o que aparece nas passarelas e, por isso, tudo o que celebra a natureza está em alta, seja por conta do aconchego e ou da pegada lindamente despretensiosa. Assim, xícaras e copos pintados à mão conquistaram lugar cativo na casa de quem não abre mão da elegância”, comenta a empresária Núbia Gonçalves, que atua no ramo de decoração.

Café com estilo

O antigo bar montado nas laterais da sala – costume que virou febre nos anos 1980 – foi substituído por uma espécie de “cantinho do café”. Segundo Luany Amorim, próximo à sala de visita é comum que um móvel, geralmente um bufete, tenha a função de servir como apoio para um conjunto de chá colocado sobre bandejas feitas de materiais como acrílico e bambu. “Assim, fica tudo à mão. Até porque ninguém mais tem funcionários em casa que ficam levando e trazendo cafezinho. As pessoas querem, cada vez mais, receber de um jeito carinhoso e pessoal”, garante.

Curinga na mesa

Não por acaso o creme-brulée foi eleito pela Coral como a cor de 2019. É que, ao mesmo tempo em que a tonalidade vai bem com matizes escuras, como preto e azul, combina perfeitamente com nuances suaves, como rosa e verde-pálido. Na “moda cozinha”, o tom aparece tanto em pratos quanto em xícaras e bules, fazendo referência à natureza. “Tudo o que se aproxima do branco, bege e transparente é bem-vindo. Assim, fica fácil fazer uma composição de cores com o restante da decoração”, analisa a personal organizer Luany Amorim.

Da cozinha para a sala

Todas as peças que não são usadas dentro da cozinha estão ganhando lugar em outros ambientes da casa, fazendo as vezes de itens decorativos. Na sala de estar, por exemplo, taças aparecem ao lado da adega, xícaras dividem espaço com cafeteiras ultramodernas sobre bufetes e a prataria fica exposta dentro da cristaleira. “A ideia é que o morador não precise se deslocar até a cozinha para buscar os objetos”, explica Mariana Thomé. “Para servir com estilo, aposte nas taças coloridas, com uma pegada mais rústica, porém não menos elegante”, ensina.



Os reis da bateria

Sem dúvida, o objeto mais usado na cozinha, o copo ideal precisa esbanjar versatilidade – já que servirá tanto para o dia a dia quanto para receber os amigos naquele jantar despretensioso. Por isso, o design invadiu, sem pedir licença, armários e prateleiras, enchendo de cor e detalhes a transparência do vidro. “Por conta da leveza do material, é fácil combiná-lo a diferentes itens e estilos de decoração. Em todo caso, vale ficar atento quando a cor ou o desenho da peça chamarem muita atenção”, alerta a personal organizer Mariana Thomé.