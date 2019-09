As altas temperaturas, como as que têm sido registradas em Goiânia nos últimos dias, são, geralmente, associadas ao uso de roupas curtas ou peças únicas. Mas alguns compromissos diários, como trabalho, escola, faculdade e outros, nem sempre permitem usar um look mais despojado. Então, com os termômetros superando a casa dos 38ºC, como aliar conforto com a elegância necessária para cada ocasião?

O personal stylist Flávio Ximenes sugere roupas mais soltas e de tecidos mais leves, como linho e o algodão, que são fibras naturais e absorvem com rapidez o suor do corpo, evitando a transpiração excessiva. “As peças fluidas, soltas, são mais frescas, confortáveis e, ao mesmo tempo, imprimem sofisticação”, sugere o especialista.



Shorts em alfaiataria, calças pantacourt e vestidos no comprimento midi são peças que mostram um pouco mais, mas não comprometem a elegância e podem, dependendo da combinação, servir tanto para o lazer quanto para o trabalho. “Esses tipos de roupas compõem looks que garantem elegância e refrescância.”

Sobre cores, a dica de Flávio é o uso das claras, que amenizam a sensação térmica. “O branco é sempre uma boa pedida. As cores cítricas como amarelo e laranja também caem bem com o clima quente. Além disso, verde e o laranja em diferentes nuances têm sido os queridinhos da vez para esses dias de altas temperaturas”, diz o personal stylist.

O uso dos óculos escuros, que devem variar de acordo com o estilo da pessoa, e de chapéus, tanto para elas quanto para eles, é outra dica do especialista. “Esses itens, além de completar um bom look para dias quentes, são importantes para a saúde da pele do rosto e dos olhos”, finaliza.