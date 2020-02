O Carnaval é a época em que a criatividade fala mais alto. Os foliões não poupam nas cores, brilho e efeitos para arrasarem no look durante a festa. Não é à toa que a make é um item indispensável para a data.

Pensando nisso, O Boticário lançou a nova linha Intense com produtos práticos, com fórmulas veganas, power partículas de brilho, explosão de cores e máxima duração! Se você quer um look lindo, descomplicado, sem crueldade e sem agredir o meio ambiente.

Se você gosta de brilho, tem iluminador com glitter que pode ser utilizado em maquiagens pelo corpo todo e contam com power partículas de ecoglitter, tendo como efeito um brilho incrível.

Sobre as cores, a marca apresenta um lápis com uma tonalidade intensa, sendo uma pink e uma verde, que pode ser utilizada para desenhos nos olhos, rostos e corpo.

Além do delineador que também promete com suas partículas metalizadas que refletem a luz e proporcionam acabamento vinil. Com duração de 8 hrs, sem borrar ou escorrer, é só aplicar e cair na folia.

A marca traz ainda um batom que tem duração de 16h, que não transfere, não borra, tem acabamento mate confortável e cores ultra pigmentadas. É só aplicar uma camada fina e esperar secar completamente.

Os itens já estão disponíveis nas lojas!