As principais tendências para a primavera-verão 2020 já são destaques e isso vale também para aquilo que iremos usar nos pés. Afinal, o setor de calçados tem se aquecido cada vez mais e mostrado que não faltam novidades para repaginar o closet. Para a próxima temporada as amarrações vêm com tudo, tanto em tiras como em lenços, que serão amarrados nos tornozelos. “As sandálias com amarrações sempre são trends no verão. Além de serem leves, elas trazem mais charme ao visual”, diz a consultora de imagem pessoal e corporativa Sheyla Doumit.

Segundo a profissional, apesar de não ser uma regra, esse tipo de sandália deve ser evitado por pessoas com tornozelos e pernas muito grossas. “As amarrações, de certa forma, fazem um corte visual no corpo. Quem tem as pernas mais grossas, certamente ficará com a silhueta visivelmente achatada. Nesses casos, o ideal é que a cor da sandália não contraste tanto com o tom de pele. Nudes e tons dourados ou prata envelhecido ajudam a disfarçar esse corte”, aconselha.

Por cima da calça

Entre fashionistas e celebridades, como Kylie Jenner e Hailey Beiber, o truque da vez é amarrar a sandália por cima da calça. “Essa é uma nova ideia lançada neste verão europeu, mas acredito ser mais difícil de pegar como tendência por aqui, já que é um formato mais complicado de vestir qualquer silhueta e não é toda mulher gosta desse estilo mais ousado”, explica Sheyla.

Por isso, a consultora sugere o truque de styling para mulheres com silhuetas esguias. “Além disso, acredito que o styling só combina com calças mais sequinhas”, completa.

Lenços

Os truques de styling são aqueles pequenos detalhes que podem passar despercebidos, mas que fazem uma diferença enorme no resultado das produções diárias. Na primavera-verão, essa responsabilidade fica por conta dos lenços, que serão usados na bolsa, nas roupas ou, então, no cabelo.

A versatilidade da peça é tanto que ela também poderá ser vista nos pés. A dica é: numa sandália de amarração que permita retirar o fecho do tornozelo, poderá ser usado um lenço mais fininho.