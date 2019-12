São muitos os lugares de Goiânia que podem ilustrar sua história a partir de ladrilhos e azulejos que estampam o chão. No recém-inaugurado prédio que serve como sede do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan Goiás), localizado ao lado da Praça Cívica, um estudo de prospecção foi feito para se chegar ao piso original de quando o edifício foi erguido, nos anos de 1930. Na época, foi construído para abrigar a Delegacia Fiscal.

“Ao longo do tempo de reforma, desde 2015, tentamos retornar ao máximo o piso original, que estava coberto por intervenções que foram feitas ao longo das décadas. O resultado impressiona por sua forma e beleza”, destaca a coordenadora técnica do Iphan, a arquiteta mestre em gestão do patrimônio cultural Beatriz Otto de Santana. Segundo ela, o mesmo estudo foi feito em outros prédios que fazem parte do patrimônio cultural de Goiás.

Em edifícios como os ladrilhos do Centro Cultural Marieta Telles, os desenhos feitos em pedra portuguesa da calçada do Teatro Goiânia ou ainda na Catedral Metropolitana, na Capela Nossa Senhora das Graças e na Matriz de Campinas, é possível perceber as proporções artísticas dos azulejos que cobrem as edificações. Há ainda em escolas, como o Colégio Lyceu e no Colégio Santa, e em hospitais, como no histórico Hospital Caridade São Pedro Alcântara, na cidade de Goiás.