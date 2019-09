Não é de hoje que as novelas brasileiras ditam moda e estilo. A mais recente prova disso é o folhetim “A dona do Pedaço”, atração no horário das 9h na TV Globo, que tem inspirado o look de muita gente nas ruas, especialmente as personagens Maria da Paz e Vivi Guedes, interpretadas pelas atrizes Juliana Paes e Paolla Oliveira. Aproveitando esse sucesso, a modelista Líbia Carvalho se guiou justamente nos figurinos usados pelas beldades da trama e desenhou modelos de vestidos e conjuntos que estão ganhando a preferência do público.

Na linha exuberante e sexy de Vivi Guedes, ela criou peças como vestidos no meio da coxa, bem ajustados e decotes profundos em “v”, fazendo a linha sensual da personagem vivida por Paolla Oliveira. Já os vestidos com brilho nos tecidos e blusas com mangas bufantes oferecidos na loja de Líbia foram inspirados na exuberância e forte feminilidade da protagonista da trama, Maria da Paz, personagem de Juliana Paes.

Líbia explica que as cores das peças inspiradas nos figurinos da novela são adaptadas para a linha da personalidade da loja. Os vestidos em cores preta e marsala, conjuntos de blusa cropped e calça de lurex, inspirados na fictícia influencer Vivi Guedes, estão entre os preferidos das consumidoras. “Novela dita moda e precisamos estar atentos a essas novas tendências. Hoje, por exemplo, os estilos da Vivi Guedes e da Maria da Paz estão fazendo o maior sucesso. E dá para copiar os looks gastando pouco”, garante.



Na rua

A designer e professora de moda Nélia Finotti avalia que é super válido usar um look inspirado em novelas, mas pondera que deve-se levar em consideração o estilo da pessoa e a ocasião para se usar cada modelo. Ela cita, inclusive, os looks mais ousados da personagem Vivi, com calças e saias em couro e vinil, blusas transparentes e croppeds de cores fortes. “As modernas podem até achar bonito, mas não vão conseguir aderir ao estilo no dia a dia. Então é bom aliar o estilo da personagem com o seu próprio e sua necessidade de vestuário”, opina.

A dica, nesse caso, segundo a designer, é misturar peças mais sexys como um cropped com uma calça pantalona ou camisa fechada com uma saia de vinil. “É a regra do mostra e esconde. Essa é uma regra para qualquer look sexy e discreto ao mesmo tempo. Você mostra uma parte com uma peça mais sexy, por exemplo uma minissaia, e esconde a outra, com uma camisa fechada por exemplo”, explica Nélia.



Já sobre o estilo extravagante do figurino da protagonista Maria da Paz, a especialista diz que a personagem faz a linha camp, caracterizada pelo exagero, pela ironia, humor e a teatralidade. Segundo a designer, são looks poderosos, com vestidos e saias bem ajustados ao corpo, com muito brilho, cor e estampas vivas, sem esquecer os acessórios como os max colares e brincos.

"Para acertar sempre, basta respeitar a própria personalidade. A regra é sentir-se bem. Nossas escolhas revelam quem somos, comunicamos o tempo todo. E em um mundo cheio de situações contrárias, a moda também é uma forma de diversão. Você pode usar algumas referências que estão no look da personagem, com seu estilo pessoal.”