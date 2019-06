Divisor natural entre o Cerrado, o Pantanal e a vegetação amazônica, o Rio Araguaia é responsável pela formação de praias de água doce na temporada de vazão, entre junho e meados de outubro. Em julho, período que coincide com as férias escolares, o destino é um dos preferidos para muitas famílias que querem curtir um pouco de sossego e diversão. Os municípios que mais recebem turistas na alta temporada são Aragarças e Aruanã, além de Luís Alves, distrito de São Miguel do Araguaia. Para você aproveitar plenamente as praias, os passeios de barco e canoa, entre tantos outros programas incríveis que o rio oferece, confira algumas dicas especiais com o que há de mais atual em beachwear para te deixar confortável, linda e super antenada. Inspire-se!