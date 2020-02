O Mundo Animal é o tema do carnaval 2020 de Anitta! Para estreia, em Salvador, no dia 20, a cantora se apresentou com um maiô branco, vestida como um panda:

Na sexta-feira, a cantora escolheu a abelha para dar o ponta pé nos blocos e que esta noite acontece em Salvador. O inseto de extrema importância para a sustentação do ecossistema e espécies animais e vegetais - e que pode entrar em extinção -, foi um pedido especial de Anitta, que fez questão de começar a folia com essa homenagem. O look de Anitta é preto e amarelo com muito brilho em um hot pant, top de veludo e cropped cortado a laser em shape de favos de mel, antenas, óculos e asinhas, além de 15 mil cristais Swarovski. Cerca de um mês e meio foi o tempo entre o processo criativo e confecção da fantasia, que é a preferida da cantora neste carnaval.

A cantora optou na primeira apresentação, em Olinda, pelo cavalo marinho. Para fechar a noite, em Recife, a cobra foi escolhida. A fantasia de cavalo marinho é uma sobreposição de biquínis em lycra, luvas, legging e top tie dye. Os adereços ficaram por conta das nadadeiras e botas de vinil. “Cavalos Marinhos são peixes bem diferentões. Além de parecerem um cavalinho e serem mestre do disfarce, são os machos que ficam “grávidos”! Apesar de toda essa habilidade, eles estão ameaçados de extinção”, afirmou Anitta sobre a escolha do animal.

Já para a apresentação na capital pernambucana, Anitta optou por um macacão em lycra emborrachada com estampa de cobra e botas - de Lucas Regal - na mesma estampa. Em ambos os looks a cantora usou óculos LES Pecs para spotBM e acessórios PakeraPakera.

Para a tarde de domingo, 23, no Carnaval da Cidade, em São Paulo, a cantora escolheu o sapo para homenagear. A fantasia, desenhada exclusivamente pela Colcci, é um macacão com sobreposição de biquínis, bota pink, tiara em forma de olhinhos e óculos escuros.

Para a noite da última terça-feira (25/02) em Mucuri, a cantora escolheu homenagear o jacaré. O look, desenhado exclusivamente pela Colcci, é composto por shorts com sobreposição de maiô em lycra animal print jacaré. A bota verde, óculos e brincos finalizam a produção.