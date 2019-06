Você sabia que a paleta de cores certa é capaz de nos iluminar e transmitir uma mensagem de maior confiança? É o que garante a consultora de moda Deborah Zandonna. "A chamada 'psicologia das cores' é fundamental para entendermos o significado de cada uma e como podemos usá-las a nosso favor", diz.

Mas como fazemos para achar a paleta ideal? A consultora dá algumas dicas. Confira.

Vermelho

A cor da paixão, da sensualidade e, em tons mais claros, do amor. Como o vermelho é a cor mais quente, ela também consegue expressar raiva, atenção e perigo. "Além disso, é símbolo de força, energia e redenção. Use aquele look vermelho no dia que quiser chamar atenção."

Azul

Transmite segurança e confiança. Por ser uma cor fria, também transmite frescor (em tons mais claros), tranquilidade e calma. "Experimente apostar em algum tom de azul quando tiver um evento importante e precisar fazer com que as pessoas sintam segurança em você. A cor também é uma boa opção para transmitir leveza e estimular autoconfiança", diz.

Laranja

Enérgica, essa cor é símbolo da comunicação, extroversão, alegria, do lúdico, da jovialidade e da sociabilidade. "Normalmente, ela é utilizada para alertar ou expressar energia. Você pode apostar no laranja para uma reunião em que você precisa de soluções criativas ou num dia de diversão", conta a consultora de moda.

Verde

Simboliza a vida, a saúde, a neutralidade, a fertilidade e o contato com a natureza. Portanto remete sempre ao bem-estar. "Também é uma cor que respira juventude, como uma fruta ainda verde por amadurecer. Se você é considerada uma pessoa agitada ou estressada, experimente usar mais verde e note que as pessoas ao seu redor vão comentar que você anda com uma aparência mais serena."

Amarelo

Como é a cor do sol, transmite vibração, energia e expansão, além da sensação de dinamismo e estímulo. É capaz de despertar criatividade e alegria. "Já repararam que várias agências de publicidade ou escritórios descolados extravasam no uso de amarelo na decoração? Ele está muito relacionado com sensações como idealismo e otimismo. Abuse do amarelo naquele dia em que você quer se mostrar mais aberta e comunicativa", sugere.

Rosa

A cor rosa está relacionada à feminilidade, à compaixão, à doçura e ao romance. Expressa empatia e delicadeza. Caso não queira demonstrar fragilidade em excesso, a dica é de uni-la aos tons mais quentes, como o vermelho. "Uma outra parceria interessante é do rosa com azul, que equilibra a fragilidade ligada ao feminino."

Preto

Preto é a cor do poder e da elegância e está ligada à discrição. "É correto dizer que preto emagrece, já que é a cor absorve a luz. Então não expande a área em que ele está aplicado. Por ser uma cor de mistério, ela confere importância a quem veste. Além disso, é a cor da individualidade. Passa a imagem de uma personalidade forte", conta Deborah.

Branco

Não existe uma concepção negativa à cor branca. Ela representa um caráter tranquilo e passivo. É feminino, nobre, porém às vezes fraco. "Branco significa início, o bem, a verdade e a honestidade. Também remete à pureza e à limpeza. Por isso, é usado na área da saúde e alimentação. Associado ao imaculado, representa inocência. O branco é a cor que mais expande por irradiar e não absorver a luz que recebe. Assim, geralmente, aumenta visualmente, o que não é favorável para quem quer parecer mais magro. Já o lado bom do look all white é que é elegante para caramba."

Prata

A cor prata tem uma ideia totalmente diferente do cinza. Ela simboliza valor material. Confere dinamismo e velocidade às coisas. "Também está fortemente ligada à tecnologia e ao futuro. Aposte no look prata no dia que quiser se dar destaque e valor."

Dourado

Cor do dinheiro, sorte e luxo, o dourado está muito associado ao que é belo, mas também ao materialismo, orgulho e fama. "Também simboliza o que é duradouro e verdadeiro, como o ouro. É o ápice da riqueza. Aposte no dourado também para chamar atenção. Só cuidado, porque a cor pode passar imagem de futilidade em alguns ambientes", finaliza.