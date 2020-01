Sai o sol e a vontade de ir para praia ou piscina é instantânea. Mas será que os cuidados com os biquínis, sungas e maiôs estão corretos? Para manter a qualidade do tecido e a vivacidade das cores é importante seguir alguns cuidados, além de, claro, manter as peças sempre bem higienizadas para o uso.

Ricardo Monteiro, gerente operacional da Quality Lavanderia, sugere algumas orientações para tratar as peças de banho da melhor maneira possível, mantendo assim a qualidade das roupas:

1. Atenção ao tipo de tecido. A lycra é um tecido bastante resistente, mas para aumentar a vida útil das peças com esse tecido é aconselhável sempre lavar com água corrente, fria e fazer a secagem em local fresco e ventilado. Para auxiliar no processo de secagem, retire o excesso de água apertando o tecido, sem torcer. Para facilitar o serviço e ter sua vida útil preservada, também se pode lavar no processo delicado da lavadora e secar com temperatura média.

2. Protetor solar mancha as roupas de banho? Normalmente os protetores solares não mancham, mas é preciso ter um cuido especial com os tecidos claros quando utiliza-se bronzeadores, pois esses podem manchar e em alguns casos, ser irreversível. Mas um dos problemas que poucos sabem é que os raios solares afetam os tecidos claros e com o tempo os mesmo vão ficando amarelados.

3. Cuidando da saúde. Os tecidos de roupas de banho em geral, têm baixa hidrofilidade, ou seja, baixa absorção de água, e, normalmente, têm boa resistência aos fungos, sem possibilidade de proliferação, mesmo quando úmidos. As peças devem ser lavadas após o uso, não é aconselhável deixar molhada, com suor ou resíduos orgânicos, pois pode causar algum tipo de alergia ou irritação na pele, pela alta exposição.

4. Guardar. Como são fibras resistentes, dificilmente a armazenagem interfere na vida útil. De toda forma, seguindo as orientações de lavagem e secagem, basta guardar normalmente em local arejado ou, se preferir, armazenados em saquinhos de TNT, que manterão ainda mais protegidos e organizados. De maneira simples e eficaz, é possível manter os biquínis, sungas e maiôs como novos.