Há alguns dias terminou uma das semanas de moda mais importantes e visadas do calendário mundial. Entre 27 de setembro e 5 de outubro, a Paris Fashion Week retomou os desfiles presenciais e com a participação do público, apresentando a temporada primavera/verão 2022. O clima não poderia ser diferente: quem acompanhou, mesmo que virtualmente, percebeu que Paris estava em festa.

Fashionistas do mundo todo desembarcaram na capital francesa para acompanhar as apresentações das grandes grifes, como Chanel, Saint Laurent e Valentino. Entre as tendências, um dos destaques vai para o retorno do sexy nas coleções, com a valorização da silhueta e o culto ao corpo para conversar com as mulheres em contexto pós-pandemia, que estão retornando aos espaços sociais e querem, mais do que nunca, se “mostrar” ao mundo.

Passado e presente conversaram em diversas coleções, como nas homenagens às musas de outras épocas de seus criadores. Foi o caso da Saint Laurent, que saudou Paloma Picasso. Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da Valentino, inaugurou oficialmente o projeto que ele batizou de Arquivo Valentino, em que ele recria peças icônicas como o casaco em animal print usado por Veruschka nos anos 1960.

A Chanel levou plateia presencial e virtual à loucura com sua viagem ao fim dos anos 1980 e aos anos 90 ao homenagear o grupo de super modelos que marcaram uma das eras mais emblemáticas da grife. Modelos sorrindo, se divertindo e interagindo com os fotógrafos e entre si remeteram a época de Naomi Campbell, Cindy Crawford e Linda Evangelista. Seguindo a mesma ideia, a coleção também é divertida e leve.

Confira alguns destaques de tendências primavera/verão apresentadas nos desfiles na semana de moda de Paris:

O retorno do sexy

A nova forma de se comunicar com as mulheres em contexto pandêmico de retorno à vida social apresentou peças super justas e muita pele à mostra com looks decotados, minissaias e com transparências. Uma maneira em que essa ideia vem aparecendo desde os desfiles de Nova York e Milão é com o uso do sutiã como protagonista do look, como mostrou Valentino, Prada, Hermes e Saint Laurent.

Viagem aos anos 90

O tom divertido e leve esteve presente nos looks, no andar e na atitude das modelos da Chanel. Maiôs, transparências e comprimentos micro se misturaram às correntes douradas. Os conjuntinhos de tweed, tecido que é marca da Chanel, apareceram curtinhos e em candy colors.

Alfaiataria

Além dos vestidos super sexy e das recriações de clássicos, a Maison Valentino apresentou coleção focada na camisaria para o verão. Camisa de manga curta, manga longa, bordada, com paetês, rendada, de plumas - teve de tudo. A Miu Miu trouxe uma espécie de alfaiataria que foi desconstruída por um jovem descolado. Blazer e camisa são usadas com microssaias, com uma proposta meio séria, meio sexy. A marca também bateu o martelo: a cintura baixa está de volta.

Resgate e ressignificação

“O Grande Baile do Tempo.” Foi assim que o diretor criativo da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, descreveu a coleção de verão. Adaptar os códigos de vestimenta da época em que vive mantendo um certo ar do passado permeia a ideia da coleção, que trouxe elementos decorativos do Louvre da época em que o próprio Vuitton circulava por ali mesclados às bermudas e jeans de hoje. Saint Laurent mexeu no fundo do baú dos anos 1980 para trazer ombreiras, macacões colados e cartela de cor vibrante.

Cabelo natural

Uma tendência que vem de outras temporadas e que pôde ser observada nos desfiles da semana de moda de Paris é a pouca intervenção no cabelo natural das modelos, que desfilam com seus ondulados, lisos, cacheados, curtos ou longos. Cabelos esvoaçantes foram vistos nos desfiles da Saint Laurent, Hermés, Chanel e Valentino, por exemplo. O coque baixo com partição bem marcada no meio também foi bastante usado.

