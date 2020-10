Nos últimos dias de setembro, demos as boas-vindas ao calor intenso da estação das flores, que inaugura as coleções primavera-verão das marcas. A stylist Fernanda Pimentel destaca que as coleções chegam repletas de cores, leveza e fluidez. “O clima do nosso País pede isso, principalmente nesse momento que está sendo tão diferente de tudo que estamos acostumados”, explica. As peças para esse período buscam ser um respiro em meio ao caos.

Tecidos leves, com muito algodão na composição e peças lisas, que são mais práticas na hora de montar combinações, são a indicação da profissional para quem busca versatilidade e estilo para enfrentar as altas temperaturas. “A partir disso, é só adicionar personalidade ao look com truques de styling e acessórios”, explica. Ela destaca os acessórios como os grandes aliados dos encontros on-line, que se tornaram mais frequentes por causa da pandemia. “São a aposta certa para dar aquele up nos looks mais confortáveis. Presilhas, lenços e mix de correntes têm sido os truques mais queridinhos das chamadas por vídeo.”

Peças em alfaiataria, um dos destaques entre as tendências do ano passado, ganharam ainda mais fama segundo a stylist. “Isso porque, dependendo da produção, ela transita por todos os estilos e ambientes de trabalho”, explica. “As cores fortes e as candy colors também estão com tudo, trazendo energias positivas e otimismo a esse momento”, continua.

Conforto é prioridade

As mudanças de hábito devido à pandemia foram observados e estão sendo refletidos na moda. Como reflexo dos longos períodos em casa, com muitos trabalhando em sistema de home office, a busca por peças confortáveis cresceu e está indo para as ruas. “O período fez com que as pessoas buscassem por peças que unissem estilo e conforto, como conjuntos em moletinho, pijamas inteligentes ou outras peças confeccionadas em tecidos leves, que possibilitassem a liberdade de movimentos, como malha e linho”, diz Fernanda.

Os calçados também seguem essa linha mais confortável. “Os tênis, que já eram bastante utilizados, ganharam ainda mais espaço e tornaram-se muito democráticos. Eles têm o poder de transformar um look, deixando bem mais estiloso e também pode quebrar a formalidade das peças de alfaiataria”, indica. “As sandálias de tiras também estão nos pés de todo mundo, além dos tamanquinhos, que são bem práticos e elegantes.” Os cintos dão o toque final ao visual. “Marcam a cintura ou transformam a modelagem das peças. Vale a pena investir nesse acessório”, recomenda.

Leia a etiqueta

A consultora de moda Mariana Faria explica que o tecido é o ponto mais importante a se considerar quando se trata de se vestir no calor intenso. “Não adianta a peça ter uma modelagem que aparentemente é fresca, como de alcinha e soltinha, mas que é de um tecido que não faz troca de calor”, destaca. “Isso acontece muito com o poliéster. Ele é um tecido de fibra artificial, não natural, e, apesar de ser uma fibra que barateou muito o custo das roupas e as deixou mais acessíveis, para o calor ele não é uma boa opção porque esquenta muito”, explica. A dica da profissional é: leia sempre as etiquetas de suas roupas.

Tecidos de fibras naturais serão sempre mais frescos e mais indicados para altas temperaturas por serem respiráveis, comenta a consultora de moda. Algodão e linho são boas apostas, além da seda e da lã fria. “Também podemos investir em viscose que, apesar de ser uma fibra sintética, é fabricada a partir da celulose e é bem fresquinha”, recomenda. Se não for possível comprar uma roupa de tecido 100% natural, Mariana diz que vale olhar a etiqueta para encontrar misturas de tecidos que tenham esses mencionados acima. Nas imagens, o POPULAR traz marcas goianas com propostas destacadas pela stylist Fernanda Pimentel e pela consultora de moda Mariana Faria.