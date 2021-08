A empresária Neusa Bittencourt e o estilista Nicholas Barhtras lançaram na última semana a nova coleção Primavera/Verão da loja InFesta Multimarcas, em Goiânia. O evento contou a presença de formadores de opinião e imprensa especializada para apresentação das novidades. Na ocasião também foi lançada a coleção criada pelo estilista para Comfort Club, marca própria da empresa.

A coleção “NB-Verão22”, produzida por Nicholas Barhtras, é composta por peças curingas, que dialogam em ambiente formal ou casual, tendo o conforto como ponto chave. De acordo com o estilista, a coleção atende a mulher com estilo versátil, que precisa estar bem vestida o dia todo, para que possa sair do trabalho e ir para um evento, mudando somente um acessório ou sapato.

Nicholas também estará disponível - com hora marcada - para atendimento de noivas e vestidos de festas sob medida, com tecidos nobres, rendas e bordados, com toda autenticidade e criatividade do estilista.

Serviço

A loja está localizada na Avenida T – 11, n.º 247, Setor Bueno.

Contato: (62) 3541-7192