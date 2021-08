A atriz Claudia Raia, 54, aderiu à moda do chapéu estilo bucket. Em seu Instagram, a artista compartilhou uma foto nos Stories utilizando o item e reprovou o acessório. "Ainda bem que não nasci nos anos 20. Chapeuzinho não me favorece", escreveu.

O chapéu que a artista estava usando é da marca Prada, avaliado em R$ 3.100. Segundo o site oficial da grife, o modelo é feito em Re-Nylon e preza pela sustentabilidade. "Este chapéu bucket, um acessório icônico das coleções Prada."

"O modelo é fio de nylon regenerado obtido por meio da reciclagem e purificação de resíduos plásticos coletados de oceanos, redes de pesca e fibras têxteis", explica a marca italiana sobre o material utilizado na composição do produto.

Dublagem do filme "Lucas"

Recentemente, a atriz trabalhou na dublagem do filme "Luca" (Disney, 2021), disponível na plataforma de streaming Disney+. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ela afirmou que "Luca" resgata e valoriza "as coisas simples e fundamentais da vida: amizade, empatia e aceitação".

Raia dá voz, na dublagem brasileira, a personagem Signora Mastroianni, e sua filha, Sophia Raia, 18, interpreta Chiara. A história se passa na Riviera Italiana, local onde o diretor cresceu e cartão postal que desperta interesse de muitos viajantes, e a culinária do país também aparece. "Já compra um macarrão para fazer a noite porque [o filme] dá vontade de comer", brinca Sophia.

Raia pontuou ser normal as pessoas se redescobrirem e evoluírem, em especial num futuro após a pandemia. "Talvez aquela versão antiga não possa ser mais colocada em cartaz novamente, estamos tendo que nos reinventar, é um novo mundo diferente", refletiu a atriz sobre a mensagem do filme.