Os traços, edifícios, postes e até os ladrilhos das calçadas servem de pretexto para o projeto Pigmentos, criado pelo arquiteto e urbanista Rodolpho Furtado. O trabalho começou em outubro de 2017, com uma íntima proposta de redescoberta de Goiânia, anulando as interferências e obstáculos de edifícios e elementos icônicos para lhes dar certa monumentalidade e protagonismo. O profissional criou, inclusive, uma edição especial com os azulejos pesquisados pela designer de moda Sophia Rodrigues.

Todo o acervo do projeto é disponibilizado nas mídias digitais, principalmente através do perfil no Instagram (@pigmentosgoiania), para pesquisas realizadas em universidades. Para os azulejos, Rodolpho criou a cartela de cores mais comuns usadas nos azulejos, apresentando um padrão de tonalidades.