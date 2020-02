Indicada à melhor atriz, Charlize Theron impressionou no tapete vermelho com uma deslumbrante gargantilha de alta joalheria da nova coleção Tiffany T1 da Tiffany & Co., que será lançada em abril de 2020, além de complementar a gargantilha com uma seleção de brincos e anéis da marca.

Enquanto Jodie Turner-Smith, Vanessa Kirby e Gillian Anderson apareceram em diamantes radiantes da Tiffany & Co., a também indicada Florence Pugh vestiu um requintado colar de diamantes Tiffany com um diamante central de mais de 11 quilates. Ela complementou seu visual com brincos e anéis de diamantes Tiffany.

Após a premiação do Bafta aconteceram algumas after parties, como a da Vogue Britânica com a Tiffany & Co., na qual marcaram presença Charlize Theron, Riz Ahmed, Irina Shayk e várias outras celebridades usando joias da marca, para celebrarem moda e cinema em uma festa oferecida por Edward Enninful Obe.

Depois de impressionar no tapete vermelho dos prêmios BAFTA com a nova coleção Tiffany T1 da Tiffany & Co., Charlize Theron manteve a deslumbrante gargantilha da alta joalheria Tiffany T1 enquanto na celebração da moda e do cinema da Vogue Britânica e da Tiffany & Co.

Florence Pugh chegou com uma seleção de pulseiras e anéis de diamantes da nova coleção, que será lançada em abril. Ela complementou seu visual com um colar de corrente graduado Tiffany HardWear e dois conjuntos de brincos com elos Tiffany HardWear.

Jodie Turner-Smith e Maya Jama, entre outros, também brilharam com diamantes Tiffany & Co.