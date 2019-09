A marca goiana Duuo é a responsável por abrir o segundo dia da Goiânia Fashion Week. O tema do desfile será Nação Brasileira e a apresentação será dividida em quatro blocos, em um total de 22 looks. A primeira parte do desfile conta as raízes do Brasil, exaltando o índio e o negro e com cores como preto, vermelho e o verde. “É muito dramático o início, já que nossa história foi banhada a sangue”, revela a estilista Auriele Moraes da Silva.

O segundo bloco traz peças que simbolizam a luta do povo e palavras de ordem, como luta, rebeldia, força e vida, que são bastante característicos nas produções da Duuo. As cores presentes nessa etapa são o laranja, rosa, branco, preto e o azul. O terceiro representa a cultura brasileira, com referências indígenas, afro e traz peças trabalhadas com formas geométricas e com tons mais sombrios, caso do bordô. O quarto é uma mistura de tudo que foi apresentado, apostando no preto e no dourado representando a nobreza do povo.

“É como se fosse um desfile de carnaval mesmo”, destaca Auriele Moraes. A estilista conta que a criação da coleção começa logo após o evento. São seis meses de pesquisas de tendência, modelagem e da história que será retratada. A curiosidade da produção é que a própria estilista pinta quatro obras e cada uma representa um bloco na passarela. “É uma apresentação que alia moda e arte, carregada de palavras de ordem”, comenta ela, que também é artista plástica.