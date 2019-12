Visando o consumo sustentável, práticas que otimizem o uso de uma peça de roupa são tendências mundiais. Assim, já ao adquirir um look, é necessário pensar em quantas combinações aquela ou mais peças podem proporcionar, tornando a versatilidade uma palavra de ordem.

Uma camisa branca, por exemplo, pode transitar em todos os compromissos do dia, do trabalho à praia. De acordo com stylist Bia Boaventura, a principal orientação é não ter medo de ousar. “O bacana é que uma peça pode ser usada de diferentes formas. Uma saia pode virar um vestido tomara que caia... Claro que quem tem um conhecimento técnico pode ter mais facilidade, mas a internet está aí pra isso”, diz.

Segundo Fábio Potje, gerente de uma loja de roupas em Goiânia, ter um armário minimalista é uma grande tendência e é por isso que ter peças-chave é uma boa dica. “Apesar de não ser regra, uma boa orientação é ter um bom jeans, uma boa peça branca e outra preta. O Armani disse e eu concordo que o marinho é o new black. É uma cor fácil de combinar, linda e neutra”, diz.

Já a camisa branca é sempre uma boa aposta, segundo os especialistas. É uma peça que permite vários usos. "Ela com uma calça social será um look mais de trabalho. A mesma camisa branca com vestido jeans pode deixar a imagem mais despojada. Caso a combinação use short e body pode produzir um efeito mais praiano."

Ao contrário do que se pensa, a moda é versátil. A regra é se sentir bem. “O melhor termômetro é o espelho. Caso alguma coisa tenha te incomodado, troque. Do contrário, se você está se sentindo bem, vá assim mesmo. A moda quem faz é você!”, ressalta Fábio.