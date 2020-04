A máquina de costura de Maria de Jesus Arruda não para desde que a fisioterapeuta resolveu pegar um molde das tradicionais máscaras descartáveis e criar uma de algodão. Primeiro, fez para a filha, que logo postou nas redes sociais. “Foi instantâneo. Todo mundo queria”, conta. Ela conta que agora faz sob encomenda, em modelos tradicionais de estampas variadas. “É uma forma de passar o tempo e de tirar um extra no meio de toda essa crise”, afirma.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já havia cantado a pedra. Em coletiva de imprensa na última semana, afirmou que as máscaras vão cada vez mais se popularizar entre os brasileiros como parte da indumentária e vestuário. “Pode ter certeza de que isso vai ser um objeto de uso muito mais comum, como um objeto pessoal do seu vestuário. A pessoa vai ter camiseta, vai ter pijama, vai ter lá seu joguinho de máscara”, afirmou.

Na casa de Maria de Jesus, cada um tem seus pares de máscaras. Uma higienização completa faz parte do protocolo, com uma limpeza especial. Maria de Jesus explica que as encomendas extrapolaram as fronteiras goianas e estão indo parar em Salvador (BA). “Tenho uma filha que mora lá e todos os amigos dela querem também. A oferta está grande, mas o problema são as lojas de tecido fechadas. Tenho trabalhado com retalhos que eu tinha de outros trabalhos. Agora é hora de buscar outras soluções e alternativas”, ressalta.