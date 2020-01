Não faz muito tempo lingerie era sinônimo apenas de sensualidade e, em certo ponto, até de fetichização. Na maioria das vezes peças com medidas generosas “seguravam o tranco” durante o dia, enquanto modelos pequenos e desconfortáveis eram usados em ocasiões especiais, provocando um alvoroço no imaginário masculino. O debate sobre empoderamento, no entanto, vem fazendo as mulheres questionarem a tal necessidade de agradar o outro, reflexão que impacta diretamente na relação feminina com o próprio corpo e, consequentemente, com a moda íntima.

Perspicaz que é, o mercado rapidamente captou a mensagem e, desde então, está em um processo constante de transformação. Não que os novos parâmetros sejam ideais, mas já é possível, por exemplo, observar o surgimento de ateliês que fabricam lingeries priorizando o conforto, sem que isso signifique que a peças terão uma modelagem duvidosa. Pelo contrário. Na opinião de designers e consultores de estilo a tendência é unir forma e função, sempre levando em conta aspectos como a estrutura corporal, o tom de pele e as necessidades de mulheres que se movimentam o dia inteiro.

“A liberdade que elas vêm conquistando ao longo dos anos tem respingado na lingerie. Espartilhos, corselets e as famosas cirolas prenderam as mulheres durante muito tempo. Isso não tem mais espaço numa realidade na qual trabalhamos fora, cuidamos da casa e desempenhamos outras mil funções”, opina a consultora de estilo Lorena Cantanhede. O mesmo vale para o período mais recente, quando as peças diminuíram tanto que era impossível usá-las no dia a dia. “Hoje a mulher pode, inclusive, decidir se quer ou não vestir uma lingerie.”

O resultado de toda essa movimentação pode ser visto até mesmo nas coleções das grandes marcas, como Jogê, Valisere e Intimissimi, que já trabalham com shapes maiores, sutiãs sem bojo e calcinhas de cintura alta, no estilo das hot pants. Tudo coberto por renda, veludo, transparência e muita cor. “A indústria percebeu que a lingerie poderia ir além da roupa, ficando à mostra e compondo as produções. Um ótimo exemplo é o sucesso do strappy bra, modelo saído da cena sadomasoquista e cujas alças enchem o look de poder e sensualidade - sem precisar sacrificar o conforto, tão caro à mulher moderna.”

Em relação a construção das novas lingeries, Lorena chama atenção também para o slip dress, vestido inspirado nas camisolas que vem ganhando status de queridinho entre as celebridades. “A boa aceitação do público feminino prova que as peças íntimas saíram do quarto e invadiram as ruas, onde aparecem cada vez mais ecléticas. Esta versatilidade faz com que a moda fique mais democrática e deixe de ser uma ratificação de padrão de beleza. Hoje as lingeries são feitas para mulheres com corpos reais. Temos no mercado, inclusive, marcas que trabalham com peças genderless, sem gênero.”