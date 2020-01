De olho na realidade do mundo feminino, a Boobtique aposta em modelos feitos sob medida. Já a Lace and Others prioriza peças que não levam bojo, aros ou qualquer outro elemento que possa marcar ou machucar o corpo. A Cisô, marca da designer Maria Tereza Pasqua, trabalha com tecidos biodegradáveis. E a Violet Intimate, grife de Florianópolis conhecida por fazer todas as peças à mão, respira o conceito slow fashion. O resultado de tanto carinhos? Sutiãs e bodies que acabam ficando à mostra ou sendo delicadamente usados sob camisas transparentes. “A lingerie se tornou tão funcional, que pode ser usada como parte de um look despojado e casual. Ela não é só uma peça íntima mais”, acredita a consultora de moda Fernanda Pimentel.