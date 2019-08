Tradicionalmente usada em looks de verão, especialmente à beira-mar, a bolsa de palha migrou já há um tempinho também para as produções mais urbanas. Agora, para a temporada primavera-verão 2020, a peça é o novo "tem que ter", já que o acessório é versátil e relativamente barato, podendo trazer um toque fashion a mais em qualquer produção. "As bolsas de palha já foram acessórios totalmente relacionados à praia, mas hoje elas são urbanas e vão com tudo, inclusive com tênis e alfaiataria. Dependendo do modelo, elas vão para o escritório e festas também", garantem a consultora de imagem Clau Oliveira.

A tendência já é vista desde o verão passado e agora se firma entre as principais fashionistas. "Vamos ver bolsas grandes, médias e pequenas, bem artesanais, desde aquelas que lembram cestas até as antigas sacolas de feira, com aquela cara de 'feita à mão por um artesão local'. Teremos com ou sem enfeites. Algumas bolsas se modificam nesta temporada e acabam glamourizadas por meio de customização, ficando mais sofisticadas, com tramas elaboradas. Elas serão vistas também com detalhes em couro, metal e pedrarias. Algumas marcas desejo nacionais e internacionais, inclusive, já apostam na tendência", diz.

Para a especialista, um dos principais motivos para essas bolsas fazerem sucesso é o excelente custo-benefício. "Você as encontra de todos os preços, dependendo da marca, material e modelo. Além disso, são peças que vão conferir informação de moda imediata aos seus looks. Sabe aquele elemento que pode transformar uma peça antiga do seu closet em um look da estação atual? É isso."

Dicas de uso

Como tudo na vida, as bolsas de palha também devem ser usadas com bom senso. " Escolha o estilo da sua bolsa de acordo com o local e a situação em que for usá-la. As maiores e as mais rústicas ficam melhores em looks informais. Se quiser usá-las em situações mais formais, escolha as de tamanhos menores e material mais sofisticado", finaliza.