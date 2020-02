A música ritmada e a alegria que transcende começam a aparecer pelas ruas anunciando a data mais festiva do ano: o Carnaval. Essa grande celebração da alegria nos permite produções exageradas de cores e texturas e cabe em qualquer gosto, horário ou local.

O maquiador Henrich Laércio, consultor de beleza na Booja Woman, localizada no Estação da Moda Shopping, em Goiânia, elencou as principais tendências para a folia 2020. Confira as dicas:

Sombras

Como a ideia do carnaval é que mais é sempre melhor, este ano, invista nas sombras cintilantes. “A festa pede cores vibrantes como azul celeste, vermelho, rosa e amarelo. Elas dão um toque de diversão e um clima alto astral, além disso, essas cores são fortes tendências para este ano”

Glitter

O glitter é quase uma obrigatoriedade na produção de carnaval e pode ser usada de diversas formas. A sombra monocromática esfumada com glitter, é uma ideia para quem é um pouco mais discreta e não se sente à vontade com maquiagens chamativas. “A dica é usar uma única cor e aplicá-la em toda pálpebra, finalizando a make com um delineador gatinho”, detalha.

Para quem prefere um visual mais colorido, basta umedecer o pincel com água e aplicar o glitter sobre a sombra. Outra ideia é aplicar o glitter nas maçãs do rosto e têmporas, podendo até criar um visual mais lúdico e de fantasia.

Delineador

Outro produto para investir sem medo é o delineador colorido, que segundo o consultor de beleza, é o produto mais procurado para a folia. As cores fortes como azul, rosa, laranja e verde oferecem um visual impactante e além disso, é fácil de manusear. “A dica é aplicar tanto na pálpebra quanto na parte inferior dos olhos”, explica Henrich.

Boca

Os batons de cores vibrantes são incrementados por gloss com glitter, que é o hit de maquiagem no Carnaval. “Ele traz glamour e ares fashionista para a produção”, diz Henrich. O batom metalizado também tem espaço garantido na festa e a tendência é que ele apareça com mais evidência neste ano nos tons lilás, azul e verdes.

Cílios

Há alguns anos a indústria da beleza tem investido em cílios volumosos, seja as máscaras ou os postiços que no carnaval vem com opções que passam por fios coloridos, com pedrarias, plumas e até leds.

Corpo

O maquiador ressalta que além do rosto, todo o corpo pode ter produção de maquiagem, com uso de iluminador corporal, seja em glitter ou cintilante, em tons de dourado, cristal e bronze. Os strass, aplicações de pedrarias e adesivos festivos e brilhosos também vão estar em alta para rosto e corpo, deixando a produção com um visual totalmente carnavalesco e exclusivo.