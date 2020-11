Para quem gosta de moda, preços acessíveis e ainda apoiar pessoas que não desistem, é hora de ir às compras. Após ter parte da mercadoria e de objetos de decoração furtados um dia antes da reinauguração em um novo endereço, a loja MAM Multimarcas faz uma promoção especial Black Friday do até o dia 27 de novembro.

Para não fechar as portas da empresa, a proprietária Mary Arantes contou com a ajuda de todos os fornecedores e amigos que se solidarizaram com seu momento. A marca dialoga com a mulher goiana, vendendo peças de design próprio e de grandes marcas com qualidade e valor acessível.

Furto na madrugada

Durante a madrugada desta terça-feira (3), uma loja de roupas no Setor Bueno foi arrombada e teve grande parte das mercadorias furtadas. De acordo com informações da proprietária do estabelecimento, Mary Arantes, apesar de haver dinheiro no caixa, peças guardadas em estoque e objetos de valor, como câmeras fotográficas e uma bolsa, os suspeitos levaram somente as roupas que estavam expostas, retirando-as cuidadosamente dos cabides.

Segundo o relato da dona da MAM Multimarcas, que já registrou um boletim de ocorrência, os criminosos invadiram o local após quebrar uma janela de vidro do estabelecimento. Dentro da loja, Mary encontrou até marca de sangues dos criminosos, que provavelmente se machucaram ao entrar pela janela quebrada. Conforme a proprietária, ainda não se sabe ao certo o prejuízo gerado pelo roubo, uma vez que as roupas furtadas eram de fabricação própria ou de marca. Ela revela também que a mercadoria havia chegado havia pouco tempo e, por isso, não havia feito o seguro das peças.

A loja, que existe há pouco mais de um ano, estava em processo de reinauguração após trocar de endereço e não havia instalado ainda as câmeras de segurança. Ao POPULAR, Mary afirmou não ter suspeita de quem pode ter realizado o roubo e que a fabricação própria de roupas passa por um momento árduo. “Está tão difícil achar tecido para comprar, matéria prima. A gente fez tudo com tanto cuidado e com tanto amor”, relatou.

Serviço

Rua C137 Quadra 563 Lote 06 Setor Jardim América .