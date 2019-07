Tem um pouquinho do Brasil no clipe de "Spirit", música de Beyoncé gravada especialmente para o live-action de "O Rei Leão". Entre os looks usados pela cantora no vídeo está uma da Maison Alexandrine, que assina o body glamouroso vestido por Queen B. A peça tem bordados de pérolas, canutilhos e búzios com cristais.

Nas imagens, que contam com a participação da filha da cantora, Blue Ivy, e tem passagens do longa, Beyoncé usou também vestidos da coleção de alta-costura verão 2019/20 da Valentino.

Veja o clipe: