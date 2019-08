Conhecida por vestir celebridades como Juliana Alves, Luiza Brunet, Anitta, Ana Furtado, Dandara Mariana, Juliana Paes, Fabiana Karla, Claudia Leitte e outras, a estilista Valéria Costa acaba de lançar uma linha de novos vestidos, usando e abusando dos tecidos leves e dos bordados feitos à mão.

As peças exclusivas e feitas sob medida e a novidade agora fica por conta do trabalho do moulage – um processo inverso da modelagem plana, que possibilita a visualização imediata da peça de roupa em três dimensões. E trabalhos específicos em mangas, e na parte superior, na região do colo da mulher, com o uso de pedrarias, bordados à mão e tecidos nobres.

Num ensaio feito no hotel Grand Mercure, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o atelier lançou uma nova linha de vestidos. Ludovica traz um pouco do detalhe de cada modelo pela palavra de Valéria Costa. Confira.

Ficha técnica:

Fotos: Selmy Yassuda

Cabelo e maquiagem: João Velasquez

Produção executiva: MG Comunicação

Agradecimentos ao hotel Grand Mercure Rio de Janeiro