A modelo plus size Ashley Graham, famosa por ter aparecido na capa de rebistas como Vogue, Harper's Bazaar, Glamour e Elle, acaba de lançar uma coleção de vestidos de noivas para mulheres com diferes tipos de corpos. Ela já havia se aventurado no mundo da moda quando colocou no mercado, com o mesmo propósito, linhas inclusivas de biquínis e de lingeries. Agora, em parceria com a marca Pronoivas, a americana criou 15 modelos de vestidos, incluindo o clássico rendado e até um terninho cuja numeração vai do 34 até o 64.

A ideia surgiu a partir da própria experiência da modelo quando estava procurando por um vestido para o seu casamento com Justin Ervin, em 2010. Ela teve apenas dois meses para planejar a cerimônia, então sua única opção era comprar uma peça pronta, oq ue acabou se tornando um problema. A soluçã, na época, foi comprar uum modelo menor e costurar um tecido na parte de trás da peça.

"Encontrar um vestido dos sonhos é algo que teria adorado experimentar", escreveu a modelo em seu Instagram ao anunciar o lançamento da coleção que leva seu nome. "Há vestidos para qualquer pessoa, desde a noiva clássica até a noiva ultra glam, passando por opções com mangas, que eu amo. De longe, minha parte favorita é que todo vestido tem shapewear e sutiãs embutidos", adiantou.

O valor das peças, que chegam ao mercado brasileiro em abril de 2020, também foi um ponto importante para Ashley: os vestidos terão preços entre $1 mil e $3,5 mil. A campanha não conta apenas com modelos curvilíneas, mas com mulheres de diferentes tamanhos e raças. "Minha missão é inclusividade e diversidade sempre", escreveu. Confira algumas das peças: