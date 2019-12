Quando estiver caminhando pela Avenida Anhanguera ou pelas vielas do Setor Sul, não se surpreenda se topar com um azulejo com os dizeres: “Dona Gercina tropeçou aqui” ou ainda “Permitidas Cenas Amorosas”. Trata-se do trabalho do artista visual Oscar Fortunato, que promove intervenções artísticas nas ruas de Goiânia há mais de uma década.

O profissional desenvolve um trabalho muito específico e arrojado com azulejos. São frases que brincam com trocadilhos, desenhos coloridos ou em preto e branco que criam dimensões entre arte, design e decoração. As obras, geralmente no tamanho de um azulejo 20 por 20, ilustram desenhos que vão desde passarinhos, gaiolas, flores e folhas. A proposta é brincar com o formato quadrado do azulejo.