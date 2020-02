Basta uma rápida volta no shopping para perceber que o animal print, a clássica estampa que imita pele de animais, é tendência. À primeira vista, esse tipo de estampa pode parecer ousado e até difícil de combinar. No entanto, a consultora de imagem Wanessa Lopez garante que não.

A cantora Anitta é um exemplo de ousadia no uso de roupas com as estampas. Ela tem “levantado a bandeira” para o não consumo de roupas produzidas a base de pele de animais e, em seus últimos shows, abusou com estampas animal print.

Anitta tem seguido com sua resolução de ano-novo, quando aderiu ao estilo de vida vegano. E quem adere ao veganismo não só deixa de comer alimentos que são propriamente animais, mas também deixa de consumir roupas, cremes, sapatos e qualquer outro produto de origem animal ou que os utilizem em sua cadeia de testes e produção.

"É inclusive um apelo que faço. Optem sempre por peles sintéticas e estamparias. Faz toda a diferença e sentido. Já que eu amo tanto aquele animal ao ponto de usar a pele dele sobre a minha, por que matá-lo?", afirmou Anitta em entrevista para o UOL.

Dicas para usar animal print

A empresária e consultora de imagem Wanessa Lopez esteve recentemente em Belo Horizonte (MG), para o lançamento da nova coleção de inverno 2020 da Caos. Ela conferiu de perto as tendências de peças animal print e garante que os looks vão além dos limites de fronteiras e agrega todos os povos, conectando o olhar com a natureza, liberdade, novos territórios e romantismo da juventude.

De acordo com a consultora, o animal print, e em especial a impala, zebra e plumas, são as principais tendências. Essas estampas tipicamente invernais voltam às vitrines de diversas maneiras, para todos os gostos e estilos. Mesmo que apareçam com mais frequência na época do outono e inverno, nada impede que as estampas de bicho sejam usadas no verão também. Em tecidos mais leves e cores claras, funcionam melhor nas estações mais quentes.

Para Wanessa, o animal print é um básico da moda, uma estampa que funciona em todos os modelos, e vai do casual ao glamour. Para as que preferem um visual mais clean, com poucas estampas e cores, a dica é inserir uma peça de bicho por vez. “Combinar a estampa com cores neutras, como o preto, o marrom ou o branco, ajuda a acostumar com a tendência”, complementa.

Outra opção é investir em acessórios, como sapatos, cintos ou bolsas, para dar um toque mais atual nos looks do dia a dia. Quem já está mais habituada com estamparia e é fã assumida do animal print, pode apostar num look total selvagem da cabeça aos pés.